Frase su Pertini, Bozzano contro Vaccarezza: “Lasciare il centrodestra? Rimango ma non starò più zitto”

Varazze. “Il perimetro resta quello della maggioranza, ma mi distinguerò“. Interpellato da Ivg, risponde che non lascia il centro destra, il consigliere regionale di Noi Moderati, Alessandro Bozzano.

La domanda è sorta spontanea dopo il suo commento inerente le dichiarazioni in Consiglio Regionale di Angelo Vaccarezza, consigliere esponente di Forza Italia che, al termine della votazione di un ordine del giorno, rispondendo all’opposizione che lo criticava dopo un riferimento a Sandro Pertini, avrebbe fatto un’uscita fuori microfono dicendo che gli avrebbe fatto una telefonata. In seno a ciò è arrivata la ferma presa di posizione di Alessandro Bozzano, che ha fatto eco a reazioni e polemiche.

