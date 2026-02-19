Lutto a Cairo e in Valbormida per la morte di Giorgio Garra, politico e commercialista

Cairo Montenotte. Lutto a Cairo e in Valbormida per la morte di una figura di spicco nel mondo economico e politico. All’età di 82 anni si è spento all’ospedale di Savona, dopo un periodo di malattia, il ragioniere Giorgio Garra, noto commercialista che per decenni ha lavorato nel suo studio di via Colla che oggi è diretto dalle figlie, Alessandra, vice sindaco di Millesimo, e Caterina, assessore del Comune di Cairo.

Carcarese di nascita, è sempre stato una persona stimata per la sua disponibilità umana e professionale. Di lui tutti ricordano l’amicizia profonda che lo legava all’ex sindaco Osvaldo Chebello, con il quale ha condiviso anni di attività amministrativa in quota centrodestra nelle vesti di assessore, suo vice, e, dopo la sua morte, è stato anche consigliere tra i banchi della minoranza. Quando morì Chebello, nell’ottobre del 2006, in molti videro in lui il naturale successore, ma visti i suoi impegni professionali Garra fece un passo indietro.

