Marco Russo candidato sindaco a Lerici, iniziano gli incontri con la cittadinanza

Primi incontri pubblici per Marco Russo in qualità di candidato sindaco di Lerici per il dopo Paoletti, attuale primo cittadino che ha scelto di non ricandidarsi, passando il testimone all’attuale vice e assessore ai Lavori pubblici, reduce da due mandati in giunta.

Russo incontrerà la cittadinanza sabato 21 febbraio in Piazza Battisti a Lerici e domenica 22 febbraio in Piazza Brusacà a San Terenzo, in entrambi i casi alle 10.30. “Credo che chi amministra debba prima di tutto saper ascoltare. Per questo, prima dell’avvio della campagna elettorale, ho deciso di organizzare una serie di incontri informali, per parlare insieme del presente e del futuro del nostro comune, raccogliere idee e restare sempre vicino alla nostra comunità”, ha scritto Russo in un post.

Il novero dei candidati ad ora, oltre a Russo, vede anche l’ex segretaria del Pd lericino, Aurora Minichini.

