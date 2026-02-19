“Memorie olfattive”, al Cinema Italia il docu-film dedicato al maestro profumiere Meo Fusciuni

Venerdì 20 febbraio dalle 21.00 il Cinema Italia di Sarzana ospita la proiezione di Memorie olfattive, docu-film diretto da Francesco Spagnuolo dedicato al maestro profumiere Meo Fusciuni, di base a Sarzana. “Un racconto fatto di profumi, parole, silenzi e memorie, dove l’olfatto diventa chiave di lettura della vita e strumento di indagine poetica – si legge in una nota di presentazione dell’opera -. Attraverso immagini, voci e pause, il film esplora la dimensione più intima del processo creativo di Meo Fusciuni: un viaggio personale e al tempo stesso collettivo, che intreccia luoghi dell’anima, ricordo e materia, restituendo la visione di un autore che ha trasformato l’atto del creare in un gesto rituale e profondamente umano”.

Dopo la première fiorentina realizzata in collaborazione con Pitti Fragranze e la prima internazionale romana al Cinema Farnese, il docu-film è ora protagonista di un ciclo di proiezioni che domani sera, come detto, toccherà l’Italia di Sarzana. Presentazione affidata a Joe Denti con la partecipazione straordinaria di Meo Fusciuni.

