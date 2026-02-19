“Plurale, singolare”: Bellani, Brandi e Martera in mostra al Circolo Fantoni

Il Circolo culturale Fantoni (Galleria Adamello 31) inaugura la mostra di pittura “Plurale, singolare”, che riunisce i lavori di tre artisti spezzini contemporanei: Pietro Bellani, Andrea Brandi e Francesco Martera. La mostra sarà inaugurata sabato 21 febbraio alle ore 17.30, con presentazione della curatrice Giovanna Riu.

“Plurale, singolare propone un dialogo tra linguaggi differenti, un confronto tra percorsi individuali che, pur mantenendo una forte identità espressiva, si intrecciano in una narrazione collettiva – si legge in una nota di presentazione dell’esposizione -. Pietro Bellani presenta opere che riflettono la sua ricerca creativa legata al riuso di materiali di scarto, in un processo che celebra ritmo e disordine come componenti essenziali dell’esistenza umana. Le sue composizioni trasformano la materia recuperata in nuove armonie visive, dove equilibrio e frammentazione convivono. Andrea Brandi, già curatore di passate mostre al Fantoni, dopo il suo percorso artistico degli anni Novanta torna ad esporre opere recenti del ciclo ‘forma/colore’, un connubio tra arte e design, accanto ad alcune sculture storiche del periodo milanese. Un ritorno che segna continuità e rinnovamento nella sua ricerca. Francesco Martera, parlando delle sue opere attuali, afferma che basta una macchia o una goccia lasciata dal caso sul bianco di un foglio o di una tela per agitare la sua fantasia: dalla materia nascono nuove forme, territori frantumati. Caos ‘organizzato’? Diretto? In arte tutto è possibile”.

La mostra sarà visitabile dal 21 febbraio al 5 marzo, dal lunedì al sabato, con orario 15.00 – 19.30.

“Un’occasione per esplorare tre visioni artistiche differenti che, nel loro essere plurali, trovano un punto d’incontro in un’unica esperienza espositiva”, concludono dal Fantoni.

