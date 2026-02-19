Rapallo: “Asilo parco Casale, chiesto l’accesso agli atti”

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

Oggi ho depositato un accesso agli atti sul nuovo asilo nido e sugli elaborati progettuali relativi alla sistemazione dei parcheggi di Via Casale, come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 38 dell’11 febbraio 2026. L’ho fatto perché su Parco Casale non bastano più dichiarazioni generiche o rassicurazioni verbali. Servono documenti. Servono planimetrie, costi, cronoprogrammi, relazioni tecniche. Serve chiarezza. E mentre chiedo trasparenza su un progetto che incide su un’area storica e delicata della nostra città, non posso non sottolineare un dato politico evidente.

