Tpl, Regione assegna allo Spezzino 19,4 milioni del Fondo nazionale Trasporti

Ammontano a oltre 159 milioni di euro le risorse che Regione Liguria, tramite la suddivisione del Fondo nazionale Trasporti 2025, distribuirà alla Città metropolitana di Genova e alle Province della Spezia, di Savona e di Imperia per il Trasporto pubblico locale. Pari a 19,4 milioni l’ammontare destinato allo Spezzino.

“Nel dettaglio, rispetto al 2024, i quattro enti avranno, nel complesso, oltre 16,8 milioni di euro in più – riferisce in una nota Regione Liguria -. Alla Città metropolitana andranno oltre 107 milioni di euro con un incremento di 11,1 milioni rispetto al 2024, alla Provincia della Spezia 19,4 milioni con 2,2 milioni in più rispetto alla precedente ripartizione, oltre 17,8 milioni spetteranno alla Provincia di Savona con un più 1,8 milioni di euro e oltre 14,8 milioni a quella di Imperia con un positivo, rispetto al 2024, di 1,6 milioni di euro”.

La giunta regionale ha approvato i nuovi criteri di ripartizione “sulla base di specifici indicatori oggettivi relativi al sistema del trasporto pubblico locale esistente in Liguria ricavati dall’Osservatorio nazionale Tpl, dal database regionale e dall’Istat – si legge ancora -. Tra questi: i chilometri di servizio effettuati, la durata effettiva delle corse, il numero dei posti complessivi disponibili per le corse effettuate, il numero dei bus ecologici a zero emissioni, la popolazione residente in ogni provincia secondo la distanza dal relativo capoluogo, l’esistenza di progetti di integrazione tariffaria e l’esistenza di progetti antievasione”.

