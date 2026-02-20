Carasco: complesso soccorso di una paziente in via Pian del Mulino

Dal Centro Documentazione Foto Video Comando Provinciale VVF Genova

Complicato intervento quello svolto oggi dai Vigili del Fuoco di Chiavari, per soccorrere una donna in via Pian del Mulino a Carasco. A causa della stretta scala a chiocciola, la barella era impossibilitata a passare, per cui, i Vigili del Fuoco, hanno approntato uno scivolo utilizzando la scala italiana in dotazione. Grazie a questo sistema sono riusciti a far evacuare la barella dal secondo piano sono alla strada dove l’attendeva l’ambulanza

