Clima da derby per l’Hockey Sarzana: al Pala Tori arriva Viareggio

Il “Vecchio Mercato” si veste a festa per l’appuntamento più atteso dell’anno: il derby tosco-ligure contro il CGC Viareggio. Sabato sera, alle ore 20:45, i rossoneri di Sergio Festa scenderanno in pista per una sfida che va ben oltre i tre punti in palio. Da una parte l’ Hockey Sarzana, forte dei suoi 25 punti e vogliosa di riscattare il blackout di Giovinazzo; dall’altra una delle grandi potenze del campionato, terza in classifica e costruita per puntare dritta alle semifinali scudetto. Nonostante la caratura dell’avversario e la forza dei singoli come Ambrosio e Torner, il Sarzana cerca quella vittoria casalinga che manca dall’8 novembre, puntando tutto sul calore del proprio pubblico e su quella “Mission Impossible” già sfiorata nella gara d’andata, quando i Viareggini ripresero i rossoneri a una manciata di secondi dal suono della sirena finale. Sarà una serata di forti emozioni, in un clima di pura passione hockeistica. Nonostante le difficoltà logistiche legate alla concomitanza con il Carnevale, ci si attende un buon numero di tifosi viareggini. La società rossonera chiama a raccolta la città: servirà una prova di cuore e sacrificio, un autentico “test di maturità”, per dimostrare che il PalaTori può tornare ad essere un fortino invalicabile per chiunque. Il Presidente Maurizio Corona “Al PalaBarsacchi abbiamo sfiorato il colpaccio, venendo ripresi solo a pochi secondi dalla sirena. Domani mi aspetto una partita ‘da Sarzana’: dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo. Veniamo dalla sconfitta di Giovinazzo, maturata in quei primi 15 minuti di blackout che ci sono costati cari, nonostante una ripresa giocata molto bene. Per noi questa è la “partita”. È il derby tosco-ligure, una sfida di vicinanza sentitissima dai nostri tifosi. Mi aspetto un PalaTori esaurito e ribollente di passione. Non so se sarà questa la serata giusta per ritrovare la vittoria casalinga, vista la caratura dell’avversario, ma una cosa è certa: onoreremo la maglia fino all’ultimo secondo. A fine gara, i nostri atleti dovranno avere la maglietta inzuppata di sudore. Lo dobbiamo alla nostra gente e alla nostra classifica, che resta comunque splendida con i suoi 25 punti.”

