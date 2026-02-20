Confagricoltura: “Da Agea e Regione la conferma che entro fine febbraio saranno messe in pagamento le domande non pagate a fine 2025”

Confagricoltura Liguria comunica in una nota di “aver avuto conferma in questi giorni sia da Agea, ovvero l’Agenzia per i pagamenti dei fondi destinati all’agricoltura, sia dalla Regione Liguria, che entro la fine del mese di febbraio saranno messe in pagamento tutte quelle domande di contributo non pagate alla fine del 2025, e che riguardano in particolare modo gli investimenti strutturali delle aziende agricole”.

“Questa conferma, frutto della costante e proficua collaborazione sia con Regione Liguria ed i suoi uffici, che con il ministero dell’Agricoltura e Agea, ci permette di dire alle aziende che avevano terminato con successo i propri investimenti aziendali, e che avevano avuto ‘disco verde’ dal sistema per quanto attiene alle relative domande di pagamento, che avranno a brevissimo la liquidazione delle stesse”, afferma nella nota Luca De Michelis, presidente della Confagricoltura ligure. L’associazione parla di “indubbiamente un ottimo risultato” e osserva che “queste istanze erano nell’alveo della ‘transizione’ tra vecchio e nuovo programma di sviluppo rurale, e che quindi erano necessari tempi tecnici per impostare gli applicativi informatici utili a consentire il pagamento da parte di Agea”.

