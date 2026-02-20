Dal Golfo dell’Isola alla conquista della Torre: ad aprile torna il Trail delle Streghe

Noli. È la custode silenziosa del Golfo dell’Isola: dal Medioevo, dalla sua imperante posizione sul ciglio della falesia, questa sentinella di pietra, rimasta intatta nel tempo, domina sulla località savonese, vegliando sul borgo di Noli e su quelli delle vicine Bergeggi, Spotorno e Vezzi Portio.

Con il ritorno del Trail delle Streghe rivivrà la leggenda dell’omonima Torre: sabato 18 e domenica 19 aprile la sfida off-road attraverserà aspri sentieri di montagna della riviera di Ponente, creste ventose affacciate sul Mar Ligure e antichi siti, nutrendosi di tradizioni avvolte in un’aura di mistero.

