COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Il 24 febbraio al Teatro Chiabrea “Buon compleanno, Renata”: apre la biglietteria per lo spettacolo

Il 24 febbraio al Teatro Chiabrea “Buon compleanno, Renata”: apre la biglietteria per lo spettacolo

renata scotto

Savona. Sarà una grande festa cittadina l’evento artistico ideato dal Teatro dell’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona in occasione del 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

Quest’anno la terza edizione dell’evento “Buon compleanno, Renata“, in programma al Teatro Chiabrera il 24 febbraio alle ore 21:00, si aprirà, alle ore 20,30, con la cerimonia di intitolazione dei giardini di Piazza Diaz alla celebre soprano savonese: “Giardini Renata Scotto”.

» leggi tutto su www.ivg.it