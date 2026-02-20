Il 24 febbraio al Teatro Chiabrea “Buon compleanno, Renata”: apre la biglietteria per lo spettacolo

Savona. Sarà una grande festa cittadina l’evento artistico ideato dal Teatro dell’Opera Giocosa in accordo con il Comune di Savona in occasione del 92° anniversario della nascita di Renata Scotto, l’illustre concittadina che ha portato il nome della città della Torretta nel mondo e che a Savona è tornata per offrire alla cittadinanza la sua esperienza, la sua arte e il suo sorriso.

Quest’anno la terza edizione dell’evento “Buon compleanno, Renata“, in programma al Teatro Chiabrera il 24 febbraio alle ore 21:00, si aprirà, alle ore 20,30, con la cerimonia di intitolazione dei giardini di Piazza Diaz alla celebre soprano savonese: “Giardini Renata Scotto”.

