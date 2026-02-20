Nuova procedura riconoscimento invalidità civile, sperimentazione estesa anche allo Spezzino

C’è anche La Spezia tra le quaranta province a cui un recente decreto-legge Pnrr del Consiglio dei ministri estende la sperimentazione del nuovo sistema di riconoscimento dell’invalidità civile varato con un decreto legislativo del maggio 2024 (entrato in vigore il successivo 30 giugno), atto che “semplifica il sistema di accertamento dell’invalidità civile e introduce la nuova valutazione multidimensionale per l’elaborazione del Progetto di vita”, come si legge nell’odierno decreto con cui Regione Liguria va a prevedere appunto che la sperimentazione venga estesa alle province della Spezia e di Savona, a decorrere dal 1° marzo. La fase sperimentale della nuova procedura ha riguardato fin qui le province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Il procedimento di riconoscimento dell’invalidità civile in Italia sta subendo una significativa evoluzione grazie a una serie di riforme legislative volte a semplificare e accelerare i processi di accertamento e concessione”, scriveva l’Inps in una comunicazione del febbraio 2025, in cui osservava che il sopramenzionato decreto del 2024 “ha introdotto importanti cambiamenti. Tra le innovazioni più rilevanti, l’Inps è stato designato come soggetto pubblico esclusivo per la nuova procedura di riconoscimento, ridefinendo il concetto di ‘condizione di disabilità’ e di ‘persona con disabilità’. Il decreto ha, inoltre, descritto i procedimenti della nuova valutazione di base e della conseguente valutazione multidimensionale della disabilità, per la realizzazione di un progetto personalizzato e di vita indipendente, entrambi informati a principi di informatizzazione e archiviazione telematica”.

