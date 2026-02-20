Parchi di Nervi, riposizionate le panchine “disperse” dopo le due edizioni di Euroflora

Genova. Sono stati completati oggi i lavori, eseguiti da Aster, di riposizionamento e nuova installazione delle panchine all’interno dei parchi di Nervi, che erano state in parte eliminate per questioni logistiche, in occasione dell’ultima edizione di Euroflora tenutasi nei parchi.

“Ci eravamo presi un impegno durante la giunta itinerante nel Municipio Levante e da oggi tutti i frequentatori dei giardini, genovesi e turisti, potranno riavere le sedute sottratte durante Euroflora – dichiara l’assessora al Verde, Francesca Coppola – è un piccolo intervento, ma anche un’attenzione al territorio e alle richieste di tante genovesi e tanti genovesi che aspettavano da tempo di poter tornare ad avere delle sedute in un numero sufficiente al numero dei frequentatori”.

» leggi tutto su www.genova24.it