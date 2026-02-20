“Ridateci lo scivolo, ridateci la magia”, il flash mob dei bimbi di Sant’Eusebio per riavere i giochi vandalizzati

Genova. A Sant’Eusebio la partecipazione civica ha il volto dei bambini e il ritmo di una filastrocca. Nei giorni scorsi, infatti, le famiglie del quartiere, in occasione della festa di Carnevale organizzata dal circolo Arci del quartiere, si sono riunite davanti a quel che resta dello scivolo del parco giochi per un flash mob. Colorato e rumoroso. Obiettivo, chiedere alle istituzioni di restituire loro l’amato scivolo, transennato da mesi a seguito di un atto vandalico che ne ha compromesso la stabilità.

L’episodio è avvenuto lo scorso agosto, quando un rogo doloso ha pesantemente danneggiato la struttura ludica, rendendola inagibile. Da allora, lo scivolo è rimasto “prigioniero” di una recinzione di sicurezza, mentre i piccoli frequentatori del parchetto hanno “perso” uno dei loro giochi più amati.

» leggi tutto su www.genova24.it