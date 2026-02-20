San Martino, inaugurato il laboratorio di terapie cellulari sperimentali con la sindaca Salis

Genova. La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione del nuovo laboratorio di terapie cellulari sperimentali “TheraCelLab” all’interno dell’ospedale policlinico San Martino. Il taglio del nastro è stato anche l’occasione per celebrare il terzo anniversario della Fondazione Sofia nel Cuore, ente del Terzo Settore nato a Genova in memoria di Sofia Sacchitelli, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori rari.

“Investire in ricerca significa investire nella qualità delle cure, nella capacità di offrire risposte innovative a patologie complesse e nella possibilità di costruire qui, nella nostra città, percorsi di eccellenza riconosciuti a livello nazionale e internazionale – ha dichiarato la sindaca Salis – l’inaugurazione del laboratorio di terapie cellulari sperimentali rappresenta un passaggio importante per Genova e per il suo sistema sanitario e scientifico. Il lavoro dell’Ircss Ospedale Policlinico San Martino e dell’Università di Genova dimostra quanto sia strategica l’alleanza tra assistenza, formazione e ricerca”.

