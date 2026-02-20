Sestri-Castiglione: Marzia Dentone direttrice scientifica dei poli museali

Da Mediaterraneo Servizi

Mediaterraneo Servizi nomina la Direttrice Scientifica dei Poli Museali di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, l’incarico alla Dott.ssa Marzia Dentone. Il progetto del Sistema Museale dei Comuni di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese, avviato nel 2009 attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, che integra il MuSel – Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante e il MuCast – Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese, prosegue il percorso di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio culturale con la nomina della nuova Direttrice Scientifica, la Dott.ssa Marzia Dentone.

