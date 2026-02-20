Trasporto pubblico locale, Cattani: “Meno risorse alla Spezia, più costi e un servizio sotto pressione”

“Ma il punto più critico riguarda il riparto. Le nuove percentuali penalizzano il bacino della provincia della Spezia. Se fossero state mantenute le precedenti quote di suddivisione, Spezia avrebbe ricevuto 318 mila euro in più, pari a circa 200 mila passeggeri trasportati. Un dato che parla da solo e che smentisce ogni tentativo di raccontare la situazione come un successo. A questo si aggiunge il mancato ripristino dei fondi sottratti negli anni scorsi nel riparto delle risorse aggiuntive. Un taglio che oggi pesa ancora di più, mentre si annunciano 40 milioni per l’aumento di capitale di Amt e 19 milioni di incremento del contributo al servizio genovese.

La domanda è inevitabile: è previsto un identico impegno per Imperia, Savona e soprattutto Spezia?”, domanda Cattani.

“Nel frattempo, il trasporto pubblico spezzino vive una fase di forte tensione finanziaria e organizzativa. I sindacati segnalano da tempo difficoltà crescenti nel reperimento e nella permanenza del personale, con una perdita di addetti che non ha precedenti sul territorio. Una situazione che compromette la continuità e la qualità di un servizio pubblico essenziale, con ricadute dirette sia sui lavoratori sia sull’utenza.

Siamo sicuri che le risorse stanziate siano sufficienti a coprire l’aumento dei costi e a fermare l’emorragia di autisti? È possibile offrire un servizio efficiente senza investire con decisione sul personale e sulle condizioni di lavoro?

L’inaffidabilità del servizio sta alimentando il ricorso al mezzo privato, contribuendo a congestionare una città già fortemente provata dal traffico. E siamo alle porte della stagione estiva, con un prevedibile aumento dei flussi turistici – mette in guardia la consigliera provinciale -.

Siamo pronti?”.

“La sostenibilità economica del Tpl spezzino dipende dal riparto finale delle risorse regionali e nazionali e dalla volontà politica di garantire equità tra i territori. Non servono fanfare, ma scelte chiare: risorse adeguate, rispetto delle proporzioni previste dalla normativa e un impegno concreto per tutte le aziende del trasporto pubblico locale ligure.

Il trasporto pubblico – conclude Cattani – non è una voce da comprimere: è un investimento strategico per la mobilità, l’ambiente e la qualità della vita. Alla Spezia non servono penalizzazioni, ma risposte”.