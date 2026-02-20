Turismo in Liguria, la sfida della qualità: legalità, innovazione e lavoro al centro del confronto di Confcommercio

Genova. Martedì 24 febbraio, alle ore 10, il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà il convegno “Legalità e Innovazione: le fondamenta per il futuro del turismo in Liguria”, promosso dall’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Genova e Provincia insieme a Confcommercio Genova e ai Sindacati dei lavoratori. Al centro del confronto tre direttrici strategiche strettamente connesse tra loro: contrasto all’abusivismo, innovazione tecnologica e qualità del lavoro.

L’iniziativa arriva in una fase di forte trasformazione per il comparto turistico ligure. I numeri degli ultimi anni confermano una crescita significativa dei flussi, trainata anche dal sistema portuale e crocieristico e da un’offerta sempre più orientata all’esperienza. Una dinamica che rafforza il ruolo del turismo come asse portante dell’economia regionale ma che impone, proprio per questo, un salto di qualità complessivo: regole chiare, strumenti di controllo efficaci, innovazione organizzativa e valorizzazione del lavoro devono procedere insieme, all’interno di una visione condivisa di sviluppo.

