“Tutte le figlie di Madama Dorè” a Castelnuovo Magra

Sabato 28 febbraio alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze Vanda Bianchi del Centro Sociale di Castelnuovo Magra, andrà in scena “Tutte le figlie di Madama Dorè – anche questa è resistenza”, spettacolo teatrale del Seminanti collettivo artistico, formato da Elisa Gavazzi, Francesca Natale e Stefano Venturini. Lo spettacolo, nato nel 2022 e debuttato a Carrara all’interno della rassegna “Attorno al 7 luglio”, dedicata alla Resistenza delle donne carraresi, propone una riflessione politica e culturale sul concetto di resistenza, ampliandone il significato fino a comprendere ogni forma di opposizione al dominio e allo sfruttamento.

Attraverso il monologo, l’opera dà voce a soggettività accolte in santuari e rifugi, accompagnando il pubblico nei gesti di una giornata quotidiana per mettere in luce quella violenza normalizzata che spesso resta invisibile. L’antispecismo diventa così una chiave di lettura per interrogare le gerarchie che stabiliscono chi ha diritto alla vita e chi può essere sfruttato.

