Aurelio: “Una liberazione, anche grazie ai nostri tifosi. Ma a strada è ancora lunga”

“Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto chi è entrato ha dato tanto alla squadra. Abbiamo vinto da squadra, siamo stati uniti per tutta la partita. La strada è ancora lunga ma si inizia a intravedere qualcosa di buono”. Commenta così il successo dello Spezia Giuseppe Aurelio, tra i protagonisti assoluti della vittoria in casa del Cesena dopo giorni piuttosto intensi. “Non è stata una settimana complicata, di complicato nella vita c’è altro. È stata una liberazione, fare gol sotto la propria gente è tanta roba anche perché pure oggi, dopo qualche risultato non buono, erano qui a supportarci e ogni volta sono i primi a farlo. L’ho sempre detto, vanno solo che apprezzati perché ci spingono sia in casa che in trasferta”.

Un gol forse anche fortunoso, ma cercato dall’esterno spezzino: “A me piace andare in area, mi piace fare gol e ogni occasione buona ci provo. Ogni partita provo a fare un gol o un assist, fare gol è più bello perché la gioia è differente. Oggi non contava chi segnasse, contava il risultato. Abbiamo portato a casa tre punti, abbiamo difeso bene il risultato”.

