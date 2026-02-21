Camogli: Carnevale, modifiche alla viabilità e alla sosta

Domani, domenica 22 febbraio, sfilata di Carnevale a Camogli con un corteo di carri allegorici, in partenza alle 14 dal Comune, e 5 pentolacce per le vie cittadine.

Per permettere lo svolgimento in tutta tranquillità è stata emanata un’ordinanza che regola il traffico veicolare e la sosta:

la circolazione stradale in Via XX Settembre, Piazza Schiaffino, Via Della Repubblica, Piazza Amendola e Via San Fortunato è così regolamentata:

1) dalle ore 14.00 fino alle ore 17.00 del 22 febbraio 2026 è vietato il transito a tutti i veicoli, tranne a quelli in servizio di emergenza;

2) i bus di linea a chiamata non transiteranno all’interno della ZTL cittadina.

