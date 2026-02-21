L’Alessandria esce “sudata” dalla vittoria con il Pietra Ligure: “Avversari difficili e fortunati nel 3-1”

Alessandria. Il 3-1 finale contro il Pietra Ligure non racconta a pieno le insidie di un match in cui la squadra di casa ha dovuto fare appello a tutta la propria compattezza per portare a casa il risultato. Al termine dei novanta minuti, il tecnico non ha nascosto le difficoltà, rendendo onore agli avversari.
Pietra Ligure per la prima volta nella storia del club impegnata fuori casa in un match ufficiale, e non proprio contro una squadra qualunque. Nella suggestiva cornice del Moccagatta, la squadra di Moraglia ha ben figurato nonostante il risultato finale bugiardo.