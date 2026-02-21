“Abbiamo perso e prendiamo gol con grande facilità pur non concedendo molto all’avversario. Chi ha visto la partita oggi dice che il Cesena ha perso e ha preso tre gol senza concedere tanto allo Spezia. È un demerito, per forza di cose, e deve essere motivo di riflessione. Il risultato di oggi è ingiusto perché la squadra crea e produce”. Questo il commento di Michele Mignani, l’allenatore del Cesena, in conferenza dopo la sconfitta con lo Spezia. “Il Var sul terzo gol? Non so rispondere su cosa abbia fatto l’arbitro sul terzo gol. Ha fatto continuare l’azione, ha fischiato fallo per il Cesena e poi è andato a rivederlo. A me non cambia. Se fischiava fallo finiva 2-2 o magari perdevamo comunque. Non mi spiego niente e accetto ciò che avviene”.

L’articolo Mignani: “Chi ha visto la partita oggi dice che il Cesena ha perso e ha preso tre gol senza concedere tanto allo Spezia” proviene da Città della Spezia.

