Nuove regole per i posteggi a Celle, il sindaco Beltrame: “Facciamo chiarezza”

Celle Ligure. Sulla nuova disposizione in merito a tariffe, zone e posteggi a pagamento interviene il sindaco, Marco Beltrame, per fare chiarezza.

Inizia dalla quantità di posteggi a pagamento e spiega: “Il numero dei parcheggi a pagamento rimane invariato. Le zone restano le stesse. Non ci sarà alcun aumento degli stalli a pagamento”. Poi il periodo di inizio, in cui si dovrà pagare la sosta. “Le aree a pagamento saranno attive dal 1° giugno al 30 settembre. Solo il centro storico sarà a pagamento tutto l’anno”.

