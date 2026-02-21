Pallanuoto, la BPM Rari Nantes Savona regola l’Ortigia con 10 reti di scarto

Savona. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha vinto, oggi, con il C.C. Ortigia 1928, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 16ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 2025/2026. 18 a 8 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita molto combattuta.

Miglior marcatore dell’incontro con 4 reti è stato l’attaccante ungherese Oliver Leinweber, a cui si sono aggiunte la tripletta realizzata da Capitan Rizzo, le doppiette di Figlioli, Bruni, Guidi e Marini ed i gol di Rocchi, Damonte, Occhione e Gullotta.

