Riva Trigoso: stamattina il varo del pattugliatore “Ugolino Ivaldi”

Il sole ha baciato, questa mattina a Riva Trigoso nel polo produttivo Fincantieri, il varo del pattugliatore offshore “Ugolino Vivaldi”. La moderna unità della Marina Militare Italiana ha una lunghezza di 95 metri e una larghezza di 13; il dislocamento è di 2400 tonnellate; è la prima di una serie che andrà a sostituire le unità della classe “Cassiopea”. Il pattugliatore “Ugolino Vivaldi” avrà un equipaggio di 70 uomini. Verrà trasferito nel cantiere di Muggiano per essere completato e allestito con tutte le dotazioni di bordo necessarie alle sue funzioni.

Nel cantiere di Riva Trigoso restano in costruzione una Fremn Evo, un pattugliatore e una nave per la Guardia Costiera.

