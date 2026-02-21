Termovalorizzatore, Pasa (Cgil): “La Valbormida merce di scambio della politica regionale, manca una strategia industriale ed energetica serie”

Cairo Montenotte. “Italiana Coke ha manifestato interesse al bando regionale per la costruzione del termovalorizzatore? È legittimo. È un’impresa e, come tale, ne ha pieno diritto. Quello che continua a mancare è una regia seria della politica regionale e locale. Perché la scelta è politica, e la responsabilità è di chi governa e amministra la Regione Liguria e i Comuni”. Così le segreterie provinciali di Cgil Savona e Filctem-Cgil.

“Tra l’altro tutto questo avviene in un momento in cui l’industria è in crisi profonda. Mentre il ministro Urso continua a evocare un presunto ‘rinascimento’ dell’industria italiana e a descrivere uno scenario di rilancio internazionale, i dati ufficiali dell’Istat raccontano una realtà molto diversa dove l’industria italiana è ancora oltre cinque punti sotto i livelli del 2021 e siamo di fronte a tre anni consecutivi di contrazione o stagnazione, che hanno eroso progressivamente la capacità produttiva del Paese. Altro che ciclo temporaneo, è una traiettoria di indebolimento che si consolida nel tempo”.

