Voucher nidi gratis, al via la richiesta di rimborso per altri 610 beneficiari

bambini asilo nido

Genova. Aprirà lunedì 23 febbraio e resterà attiva fino a giovedì 12 marzo la nuova finestra temporale per la presentazione delle domande di rimborso rivolta a ulteriori 610 beneficiari di “Nidi Gratis”, la misura regionale finanziata nel 2025 con 8 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo e finalizzata a sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei servizi educativi per la prima infanzia.

“In questo modo scorriamo la graduatoria andando a soddisfare tutte le domande che, solo in un primo momento, risultavano fuori fondi – spiegano la vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro e l’assessore alle Politiche Socio-sanitarie Massimo Nicolò –. Abbiamo sempre detto che avremmo aiutato tutte le famiglie aventi diritto e abbiamo mantenuto la promessa, dando un aiuto concreto a quasi 4.000 beneficiari. La misura si conferma un grande successo e nel 2026 la confermeremo. Ora basta allarmismi e polemiche strumentali: non si giochi più sulle preoccupazioni delle famiglie”.

