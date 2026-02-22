A-12: chiusi i tratti Nervi-Recco; Lavagna-Sestri e viceversa

Le chiusure notturne previste per la prossima settimana nel tratto della autostrada da 12 tra Genova e Sestri Levante. Tratti, svincoli e aree di servizio interessati.
Direzione Livorno
Nervi-Recco – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/02/2026 al giorno 25/02/2026 per lavori
Sant’Ilario – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/02/2026 al giorno 25/02/2026 per Tratto Chiuso
Lavagna – Sestri Levante – Tratto Chiuso (dal km 41.1 – Direzione: Rosignano)
Tratto Chiuso tra Lavagna e Sestri Levante dalle ore 23:30 alle ore 04:00 dal giorno 22/02/2026 al giorno 23/02/2026 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Lavagna – Entrata Chiusa (al km 41.1 – Direzione: Rosignano)
Lavagna in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/02/2026 al giorno 27/02/2026 verso Livorno per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.
Riviera Sud – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Rosignano)
L’area di servizio Riviera sud e’ chiusa dalle ore 23:30 alle ore 04:00 dal giorno 22/02/2026 al giorno 23/02/2026 per Tratto Chiuso
Direzione Genova
Sestri Levante – Lavagna – Tratto Chiuso (dal km 48.7 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Sestri Levante e Lavagna dalle ore 23:30 alle ore 04:00 dal giorno 21/02/2026 al giorno 22/02/2026 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Genova: Lavagna.
Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 48.7 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 23:30 alle ore 04:00 dal giorno 21/02/2026 al giorno 22/02/2026 per Tratto Chiuso
Rapallo – Uscita Chiusa (al km 28.4 – Direzione: Genova)
L’uscita di Rapallo e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/02/2026 al giorno 27/02/2026 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.
Recco – Nervi – Tratto Chiuso (dal km 22.8 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/02/2026 al giorno 24/02/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi.
Sant’Ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (al km 14.5 – Direzione: Genova)
L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 23/02/2026 al giorno 24/02/2026
Nervi – Genova Est – Tratto Chiuso (dal km 11.5 – Direzione: Genova)
Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/02/2026 al giorno 26/02/2026 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est.