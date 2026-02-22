Genoa, Baldanzi: “La Nord si sente molto dal campo, De Rossi l’ho ritrovato con la stessa fame”

Genova. “Sono felicissimo per l’esordio perché ha portato 3 punti. Un bel segnale perché anche se sono in difficoltà il Torino è una squadra forte”. Sono le prime parole in sala stampa di Tommaso Baldanzi dopo la bella prestazione dal primo minuto.

Il giocatore, che De Rossi aveva descritto come timido quando era arrivato a Roma da Empoli, ha dimostrato invece grande personalità: “Parlo molto con i compagni, mi piace avere comunicazione, ma non direi mai qualcosa di male”. Avere un allenatore che crede così tanto in lui è iportante: “Sposa le mie stesse idee, ha fame di vincere, mi piace suo atteggiamento. Tutti lo ascoltiamo e lavoriamo dritti per le nostre strada”.

