Genoa, De Rossi: “Ho visto una grande prestazione. Presto Baldanzi e Messias insieme”

Genova. Daniele De Rossi si complimenta coi suoi ragazzi nella conferenza stamp post-partita dopo la vittoria contro il Torino, a partire dalla disponibilità di Norton-Cuffy di giocare a piede invertito sulla fascia sinistra. “Noi allenatori siamo figli dell’atteggiamento dei giocatori, della positività che hanno. L’atteggiamento positivo e la disponibilità ti premiano, sembriamo allenatori geniali ma la differenza la fanno loro. Va bene la qualità, ma conta l’atteggiamento. Questi ragazzi sono meravigliosi sin dal primo giorno in cui sono arrivato”. Quello di oggi è un esperimento estemporaneo? De Rossi non si sbilancia: “Lui nasce esterno offensivo, no terzino no quinto, Senza pensare che sia una mossa tattica geniale basta mettere il giocatore a suo agio. Non ho amichevoli con squadre di serie C o dei boscaioli. Ti tappi il naso, lo butti dentro e vedi come va anche nell’atteggiamento”.

In questi giorni, confida De Rossi, era molto teso: “In questi ultimi giorni ero nervoso, teso. Ci tenevo tantissimo, ho visto una grande prestazione, secondo me. L’espulsione ci ha fatto credere che la partita fosse finita e nel secondo tempo siamo entrati un po’ più leggeri. Forse ho trasmesso l’elettricità sbagliata”. Per De Rossi il Torino non è più scarso del Genoa: “Noi abbiamo in più l’entusiasmo, so che lì è dura e ci sono malumori. Poi qui in casa siamo 22, 50 con lo staff e più 30 mila”.

