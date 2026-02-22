COMMENTA
Martedì inizia il Festival, ultimi giorni per iscriversi alla lega di FantaSanremo di Rlv

Il Teatro Ariston di Sanremo

Da martedì 24 a sabato 28 febbraio torna il Festival di Sanremo e legato al festival della canzone italiana c’è il FantaSanremo. La seguitissima competizione virtuale per tutti i giorni delle gare accompagnerà le serate dei partecipanti, anche a distanza, alle prese con bonus, malus e trofei legati alle proprie formazioni con possibilità di cambiarle anche in corsa. Il regolamento dell’edizione di quest’anno è disponibile qui, dopo essersi iscritti per la prima volta o loggati.

L’entusiasmo per la competizione passa attraverso “Rlv – la Radio a colori”: la storica emittente radiofonica ha infatti aperto la propria lega ufficiale, alla quale è possibile iscriversi semplicemente cliccando qui oppure inquadrando il QR code dedicato. Ci sarà tempo per iscriversi fino a domani, lunedì 23 febbraio.

