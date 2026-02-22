COMMENTA
San Venerio, Vezzano e le pievi dello Spezzino: se ne parla in una giornata studio

Vezzano

Si terrà venerdì prossimo, 27 febbraio, alle 17, presso la sala consiliare di Vezzano Ligure di Via Goito 2, la giornata di studio su “Evangelizzazione e movimenti nel Medioevo tra Val di Vara, Val di Magra e Golfo della Spezia”. Sono previsti gli interventi della Dott.ssa Eliana M. Vecchi (Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Lunense) su “San Venerio in Antoniano dal pago alla pieve”, dell’Arch. Stefano Calabretta, vicepresidente del centro studi, su “L’assetto pievano tra Val di Vara, Val di Magra e Golfo della Spezia”, del Dott. Franco Bonatti (Commissione Cultura Distretto Lions Club 108 TB) su “Le pievi del territorio vezzanese: San Prospero, San Siro, San Venerio”. “L’evento, organizzato dal Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con Lions Club di Ceparana e la locale Pro Loco e patrocinato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri – sezione Lunense, riveste una rilevante importanza dal punto di vista del patrimonio culturale – sottolinea l’amministrazione – dal momento che rappresenta una delle attività per giungere all’ “Atlante dell’Architettura Pievana della Lunigiana”. Tutta la cittadinanza e gli interessati alla materia sono pertanto invitati a partecipare, anche con l’intento di fornire utili ed importanti spunti e contributi”.

