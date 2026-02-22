San Venerio, Vezzano e le pievi dello Spezzino: se ne parla in una giornata studio

Si terrà venerdì prossimo, 27 febbraio, alle 17, presso la sala consiliare di Vezzano Ligure di Via Goito 2, la giornata di studio su “Evangelizzazione e movimenti nel Medioevo tra Val di Vara, Val di Magra e Golfo della Spezia”. Sono previsti gli interventi della Dott.ssa Eliana M. Vecchi (Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Lunense) su “San Venerio in Antoniano dal pago alla pieve”, dell’Arch. Stefano Calabretta, vicepresidente del centro studi, su “L’assetto pievano tra Val di Vara, Val di Magra e Golfo della Spezia”, del Dott. Franco Bonatti (Commissione Cultura Distretto Lions Club 108 TB) su “Le pievi del territorio vezzanese: San Prospero, San Siro, San Venerio”. “L’evento, organizzato dal Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con Lions Club di Ceparana e la locale Pro Loco e patrocinato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri – sezione Lunense, riveste una rilevante importanza dal punto di vista del patrimonio culturale – sottolinea l’amministrazione – dal momento che rappresenta una delle attività per giungere all’ “Atlante dell’Architettura Pievana della Lunigiana”. Tutta la cittadinanza e gli interessati alla materia sono pertanto invitati a partecipare, anche con l’intento di fornire utili ed importanti spunti e contributi”.

