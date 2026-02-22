‘Santa’: ultimi appuntamenti per “Storie dal Festival di Sanremo”

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (Testo e foto)

In uno “Spazio Aperto” di via Dell’Arco ancora oggi con tanto pubblico, ultimo appuntamento per il “trittico” di esibizioni musicali dedicate al Festival di Sanremo.

Organizzati dalla Fondazione Il Mondo, per la quale era presente la presidente, Ines Repetto e brillantemente gestiti da Cristina Macelloni, gli incontri hanno avuto, quale protagonista assoluto Graziano Nardini, il quale con la sua chitarra e la sua voce, ha saputo spaziare tra le diversissime canzoni che hanno animato tutte le edizioni del festival.

In tre pomeriggi, con “Storie dal Festival di Sanremo”, Nardini ha offerto un’immagine più che esaustiva della rassegna, alternando l’ottima esecuzione parziale dei brani, a racconti, aneddoti e curiosità legate a questi ed agli interpreti.

Il primo incontro, “L’Invenzione del Festival” è stata una carrellata su tutta la vita del Festival, soprattutto legata ai suoi esordi fino quasi ai giorni nostri.

I Cantautori, sono invece stati i protagonisti del secondo pomeriggio, “Sanremo e la Canzone d’Autore” con citazioni e canzoni legate ai maggiori esponenti del cantautorato, di ieri e, quasi, di oggi.

Si è quindi arrivati all’incontro conclusivo di sabato, denominato “Meteore e Grandi Interpreti”. Con questo titolo, Nardini ha spaziato tra i “Grandi”, indimenticabili interpreti ed invece, coloro che, seppur avendo ottenuto un successo più o meno buono, sono finiti nel dimenticatoio.

Apprezzato il fatto che, Graziano, abbia voluto terminare la giornata e l’intera rassegna, con un doveroso omaggio ad una grande Mia Martini.

Tanto pubblico, abbiamo detto, per i tre pomeriggi.

Al termine delle esibizioni, un ottimo rinfresco, con the e pasticcini, organizzato dai bar “Sidi Bou” e “Grapes”.

