Savona, l’istituto Boselli guarda al futuro: didattica laboratoriale e professionale per Impresa 5.0 e Turismo 5.0

Savona. Un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, tra creatività e innovazione tecnologica. È questo lo spirito che ha animato i progetti “Impresa 5.0” e “Turismo 5.0” dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci, protagoniste le classi degli indirizzi tecnici Costruzioni Ambiente e Territorio – Interior Design e Turismo, insieme agli indirizzi professionali Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria e Turismo sostenibile e accessibile.

Un’esperienza formativa che ha superato i confini dell’aula, adottando un approccio laboratoriale e professionalizzante, capace di integrare competenze tecniche, digitali e creative con una visione concreta dei nuovi scenari produttivi e turistici.

