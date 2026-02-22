Sestri: Andersen Trail Run, 33enne si infortuna; soccorso complesso in zona impervia

Dall’ufficio stampa Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso alpino e speleologico Liguria in assistenza all’Andersen Trail Run di Sestri Levante.

I tecnici hanno soccorso una donna di 33 anni, residente a Castiglione Chiavarese, che mentre si trovava nella discesa tra La Selva e Sant’Anna si è infortunata alla caviglia sinistra e non riusciva più a proseguire. La donna è stata medicata e stabilizzata, quindi sistemata su barella. Per portarla fino alla strada dove ad attenderla c’era l’ambulanza della Croce Verde di Sestri Levante sono state necessarie, visto il terreno impervio in alcuni tratti, anche manovre di corda.

La donna quindi è stata trasportata per accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

