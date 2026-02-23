A Pietra folla commossa per l’ultimo saluto a Mirko Oddonetto: l’abbraccio degli amici e dei compagni di scuola

Pietra Ligure. Basilica di San Nicolò gremita questo pomeriggio per i funerali di Mirko Oddonetto, il 19enne scomparso lo scorso 21 febbraio. La città di Pietra Ligure si è fermata per stringersi attorno ai familiari in un momento di forte dolore. Alla funzione era presente anche il vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti.

Sguardi lucidi e abbracci silenziosi. Tanti i giovani che hanno preso parte alla celebrazione: amici di sempre, compagni di classe e tanti ragazzi arrivati anche dai paesi vicini, insieme a persone che non lo conoscevano direttamente ma che hanno voluto esserci. Una partecipazione sentita, a testimonianza di un territorio intero che si è stretto attorno ai genitori per far sentire, con forza, la propria vicinanza.

» leggi tutto su www.ivg.it