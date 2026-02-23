Bucci: “Sei manifestazioni di interesse per impianto chiusura ciclo rifiuti. Tutto sarà fatto nel pieno rispetto ambientale”

“Abbiamo avuto un buon riscontro all’avviso pubblico, con sei manifestazioni di interesse pervenute. Sarà necessario valutare con attenzione quale proposta risulterà migliore nell’interesse dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Bucci parlando del percorso avviato per la realizzazione dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, a margine dell’apertura della nuova sede di Filse a Savona. Ad aderire sono state: A2A Ambiente, Acea Ambiente, Herambiente, Iren Ambiente, Kanadevia Inova, RTI EcoEridania – Italiana Coke.

“L’obiettivo non è soltanto chiudere il ciclo dei rifiuti e produrre energia aggiuntiva che può essere usata dal territorio – ha detto ancora Bucci – ma anche ottenere un beneficio concreto in termini di riduzione della Tari per cittadini e imprese, eliminando i pesanti sovraccosti per lo smaltimento della quota residua indifferenziata fuori dai nostri confini: questa è una condizione essenziale, altrimenti l’operazione non avrebbe senso. A questo punto il prossimo passo sarà la predisposizione di un nuovo incarico ad Arlir per la procedura comparativa che potrebbe partire verso metà marzo. Per quanto riguarda la realizzazione, posso fare una stima approssimativa: un anno per l’iter autorizzativo e poi alcuni anni di lavori”.

