“Chiamare marzo” con una passeggiata notturna nei boschi: a Calizzano si rivivono le antiche tradizioni

Calizzano. “Le tradizioni non si custodiscono nei ricordi. Si accendono, si vivono e si condividono”. Così il sindaco Pierangelo Olivieri annuncia l’iniziativa in programma il prossimo sabato.

“Il 28 febbraio torniamo e continuiamo a “chiamare marzo”, come facevano un tempo i nostri nonni: nelle ultime sere d’inverno, all’imbrunire, dalle cascine si levavano suoni semplici e potenti — corni, voci, richiami — che attraversavano le vallate per salutare l’inverno e annunciare l’arrivo di Marzo e con esso della prossima primavera. Un dialogo tra case lontane, tra boschi e crinali. Un gesto antico che parlava di comunità, di attesa, di speranza – spiega il primo cittadino – Oggi quella tradizione continua a vivere grazie alle nostre Associazioni e al Gruppo Alpini di Calizzano, che insieme alla Pro Loco organizzano una suggestiva camminata notturna nei boschi del nostro territorio”.

