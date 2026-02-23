“Da Nazareth a Gerusalemme”, pellegrinaggio con il vescovo Marino

Savona. Dal 23 al 28 agosto si terrà il pellegrinaggio “Terra Santa. Da Nazareth a Gerusalemme con il Vescovo Gero – Nella memoria della Pasqua, nel dramma della storia”. Lo organizza il Servizio Pellegrinaggi della Diocesi di Savona-Noli e sarà appunto guidato dal vescovo Calogero Marino.

“I cristiani di Terra Santa continuano a dire ‘Ritornate!’: credo sia un dovere ecclesiale, evangelico, ritornarvi – afferma monsignor Marino – I pellegrinaggi in Terra Santa stanno ricominciando e c’è questa richiesta delle Chiese locali, in particolare da parte del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. È fondamentale che non ci sia soltanto il sostegno economico ai cristiani in Terra Santa, seppur necessario, ma anche la vicinanza. Sapere che una Chiesa fragile, povera e in difficoltà ha la vicinanza della ricca Chiesa d’Occidente è molto importante. Quando un fratello sta male devi andare da lui”.

