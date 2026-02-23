Formazione gratuita di EDI Confcommercio: “Deep research – come fare ricerca con l’AI”

Riparte la formazione gratuita di EDI Confcommercio, lo sportello dell’associazione per l’innovazione digitale del settore imprenditoriale italiano. Giovedì 26 febbraio 2026 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 sarà possibile partecipare al webinar gratuito “Deep research – Come fare ricerca con l’AI, organizzare e interrogare le fonti”. L’appuntamento è il primo della nuova programmazione 2026, realizzato nell’ambito del programma formativo “EDI Training: il digitale come booster per l’impresa” e del Progetto Neural e del Progetto EDIH4 Marche. Questo webinar è pensato per titolari e professionisti che vogliono trasformare la curiosità di mercato in decisioni concrete attraverso l’utilizzo dell’AI per analisi competitive e fonti verificate. Nello specifico, saranno trattati i seguenti argomenti: fornire una checklist operativa e la capacità di eseguire un’analisi competitiva autonoma, utilizzando strumenti all’avanguardia (Gemini Deep Research, Manus, CharGpt, Perplexity); comprendere l’applicazione del Metodo OSINT (Fact-Checking) per verificare l’affidabilità delle risposte AI e delle fonti, basando la strategia su dati verificati; imparare a costruire, in tempo reale e senza tecnicismi, il proprio strumento di

ricerca privacy-first; utilizzare i prompt corretti, incrociare le fonti e ottenere un report pronto all’uso in 90 minuti di demo.

