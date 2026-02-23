G8, la sindaca Salis incontra Mark Covell: ridotto in fin di vita alla Diaz non ha mai avuto giustizia

Genova. Mark Covell è un giornalista inglese. Nella notte del 21 luglio 2001 subì un pestaggio da parte della polizia davanti alla scuola Diaz. “Sono un giornalista!”, urlò, alzando le mani. Ma gli agenti lo picchiarono a sangue. “No, tu sei un black block, e i black block noi li uccidiamo”, gli urlavano. Per quell’aggressione finì in coma. Da allora Covell non ha mai smesso di chiedere giustizia per quei fatti – per quanto capitato a lui, ma non solo – e non ha mai smesso di ripetere che giustizia non è mai arrivata del tutto.

Oggi Mark Covell ha incontrato a palazzo Tursi la sindaca di Genova, Silvia Salis. Un incontro chiesto tempo fa dallo stesso giornalista e che si è concretizzato all’inizio del 2026, anno in cui ricorrono i 25 anni dal G8 2001.

