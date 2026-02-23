Il Sestri Levante cresce in D con l’ambizione futura di tornare in C, Pane: “Retrocessione dolorosissima ma ripartiti con umiltà”

Vado Ligure. Più di un decennio con la maglia del Sestri Levante che lo hanno reso il punto di riferimento principale della squadra. Capitan Massimiliano Pane, per tutti “Massi”, ha vissuto tantissimi momenti storici del club levantino, dove spicca la promozione in Serie C. Lo scorso anno una retrocessione che ha fatto male all’ambiente corsaro, arrivata all’ultima.

Ma i rossoblù sono ripartiti in D con un gruppo particolarmente giovane che in questa fase centrale sta crescendo per poi rilanciarsi. Terzi in classifica insieme al Chisola, ieri gli uomini di Ruvo hanno strappato un punto al Vado. Il giocatore decisivo? La bandiera corsara, con uno spettacolare gol in rovesciata.

