Indoor di Genova, buon avvio di stagione per i canottieri della LNI Savona

Genova. L’attività agonistica per l’anno in corso dei canottieri della Lega Navale di Savona è iniziata domenica 22 febbraio con la partecipazione di quattro atleti alla gara regionale indoor organizzata dalla Società Canottieri Genovesi Elpis, che ha registrato la conquista di un primo e due secondi posti al termine di gare combattute sino all’ultimo metro dello schermo, collegato ai remoergometri, su cui il pubblico ha seguito la gara.

Ottima la prova dell’esordiente Mattia Badano nella categoria Under 17 (15-16 anni) che alla sua prima gara ha vinto con buon distacco sugli altri cinque concorrenti diretti della serie con un tempo che, confrontato con quelli della seconda serie, è risultato il secondo in assoluto. Il successo del quindicenne Mattia è importante perché tra i concorrenti vi erano atleti sia di 15 che di 16 anni e pertanto fa ben sperare per la prossima attività in mare.

» leggi tutto su www.ivg.it