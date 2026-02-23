La protesta dei pescatori arriva dal mare: il corteo di Coldiretti per sbloccare i fondi per il settore

Genova. Un corteo aperto dall’arrivo delle imbarcazioni dei pescatori alla darsena, e poi proseguito con una fiumana dai caratteristici cappellini gialli di agricoltori e allevatori, ha attraversato oggi il cuore di Genova. Circa cinquecento persone hanno sfilato dalla Darsena fino alla sede della Regione Liguria per rivendicare il rispetto dei patti sottoscritti e lo sblocco immediato delle risorse finanziarie. Al centro della mobilitazione vi sono fondi già stanziati ma mai erogati, pagamenti fermi e bandi in sospeso che stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di centinaia di imprese locali.

Il presidente di Coldiretti Liguria, Gibanluca Boeri, ha espresso con chiarezza le istanze dei manifestanti, sottolineando come le aziende abbiano operato investimenti strutturali facendo affidamento su contributi attesi già per la fine dello scorso anno e tuttora non pervenuti: “Abbiamo deciso come Coldiretti Liguria di ritrovarci qui alla Darsena, prendere un testimone ideale dalle nostre imbarcazioni delle imprese dei pescatori e arrivare con un corteo sino sotto il palazzo di Regione Liguria, perché chiediamo assolutamente che vengano rispettati gli impegni che le nostre aziende hanno costituito in tutti questi anni, sia dal punto di vista degli investimenti strutturali che le nostre imprese hanno fatto ma anche per tutti gli altri impegni delle domande a superficie che le nostre imprese, sia zootecniche che olivicole che vitivinicole, stanno aspettando ancora a partire dal 2024 e 2025″.

