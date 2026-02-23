L’eurodeputata Scuderi, redce dalla Global Sumud Flotilla, ospite della Mediateca regionale ligure

Domenica 1° marzo (ore 16.30) presso la Mediateca Regionale Ligure della Spezia si terrà un incontro pubblico dedicato alla Palestina, alle esperienze della flottiglia di mare e della flottiglia di terra, e al significato concreto della solidarietà internazionale quando i diritti vengono calpestati.
L’iniziativa vedrà la partecipazione di Giorgia Lombardi, consigliera comunale di LeAli a Spezia/Alleanza Verdi e Sinistra, che racconterà la propria esperienza in Cisgiordania nell’ambito della campagna FAZ3A, partecipando alla raccolta delle olive accanto ai comitati popolari palestinesi nonviolenti. Un’esperienza di presenza civile e accompagnamento solidale nei territori occupati.