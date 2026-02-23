Ponte Monumentale, accesa la nuova illuminazione: 24 barre led per esaltare le geometrie dell’opera

Genova. È attiva la nuova illuminazione scenografica del Ponte Monumentale in via XX Settembre. L’accensione, da parte dei tecnici di Aster, si è svolta questa sera alla presenza dell’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante.

L’intervento restituisce nuova valorizzazione a uno dei luoghi più rappresentativi del centro cittadino grazie a un sistema illuminotecnico progettato per esaltare le architetture del ponte e migliorare la fruizione dello spazio urbano nelle ore serali.

Il progetto, realizzato da A.S.Ter., ha visto l’installazione di 24 barre LED lineari da 1,20 metri, disposte in modo simmetrico (12 per lato). Ogni apparecchio sviluppa 6.050 lumen con una temperatura colore di 2.700 Kelvin, scelta per garantire una resa monocromatica più calda e coerente con il contesto architettonico. Con un assorbimento di 48 watt per barra, l’intero sistema assicura un’elevata efficienza luminosa: in termini pratici, ogni proiettore offre una luminosità paragonabile a quella di una tradizionale lampada molto più energivora, ma con consumi sensibilmente ridotti e maggiore durata operativa.

