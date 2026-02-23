Porto, Bucchioni: “Alla Spezia molte opportunità da cogliere, guardando al futuro la comunità portuale può fare molte cose positive”

Dopo oltre 40 anni di carriera nel mondo portuale, spezzino e non solo, Sandro Bucchioni è stato nominato presidente dell’Associazione spedizionieri spezzini: un ruolo di primo piano, un testimone raccolto meno di un mese fa e che potrà essere confermato per due anni con le prossime elezioni. Alla guida della Bucchioni srl, azienda spezzina che si occupa di consulenza doganale e di logistica integrata, e di Matra srl, attiva nel settore del trasporto, il neo presidente degli Spedizionieri ci accoglie nel suo ufficio, al settimo piano di Palazzo Chiolerio.

“Il primo gennaio ho compiuto 69 anni e quindi ci avviciniamo a un’età fatidica, ma comunque cerco di guardare avanti perché questo è quello che mi ha sempre insegnato il lavoro ma soprattutto l’esperienza di vita. Quest’anno la nostra azienda compie 40 anni: nel 1985 ho cominciato a lavorare appena terminati gli studi in un’agenzia marittima che era contemporanea all’espansione e allo sviluppo del porto mercantile della Spezia. L’ingegner Ravano ebbe l’idea di sfruttare la conformazione geografica di questo golfo, dove era nato un porto militare ma che poteva essere convertito alla funzionalità del traffico mercantile. Questa intuizione si è rivelata nel tempo produttiva ed improntata a uno sguardo verso il futuro, uno dei paradigmi del nostro lavoro: la nostra dimensione deve sempre guardare avanti perché lo sviluppo è continuo e bisogna dare opportunità al traffico delle merci. Terminati gli studi a Genova, ho fatto il primo stage della Regione Liguria in aziende legate al porto. Ho avuto la fortuna di incontrare due persone che mi hanno insegnato tantissimo: Eliseo Galli e Rosa Pozzi, che da Genova avevano intrapreso un’attività imprenditoriale di provveditori di bordo alla Spezia. Da lì è nata l’agenzia marittima che conduco oggi e che porta ancora la partita Iva di allora. Ho avuto altre esperienze in Lsct e in altre agenzie; poi le strade si sono riunite e io sono subentrato nell’azienda quando le persone hanno terminato la loro carriera. Mio padre, comandante di navi, mi aveva detto di non fare questo mestiere, ma io sono rimasto nelle banchine del porto e ho capito cosa significava per un comandante avere un riferimento a terra. Questo contatto con le navi, le merci e le incombenze lavorative resta per me determinante”.

