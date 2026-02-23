Progetto del Pud marittimo a Celle. Mordeglia (Aria Nuova) invita i cittadini: “Visionate attentamente planimetrie e relazioni tecniche”

Celle Ligure. Prosegue il dibattito intorno al progetto del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo, presentato nello scorso Consiglio Comunale in cui è stato reso noto e spiegato dal sindaco Marco Beltrame e che ha permesso il raggiungimento del 41% di spiagge libere e attrezzate sul litorale cellese.

Interviene nuovamente sulla questione la capogruppo di minoranza di Aria Nuova, Caterina Mordeglia che ora invita i cittadini alla partecipazione consapevole “per sollecitare la massima attenzione da parte della cittadinanza e delle categorie economiche”.

